Iaaf aumenta a premiação da Diamond League em 2011 A Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf) anunciou nesta sexta-feira um aumento na premiação distribuída durante a disputa da Diamond League, circuito mundial que reúne os principais nomes do esporte. No total, serão US$ 8 milhões para os atletas, sendo que o prêmio subirá de US$ 450 mil para US$ 480 mil em cada uma das 14 etapas do calendário.