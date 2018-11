IAAF divulga finalistas do prêmio de atleta do ano com recordista da maratona

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira os cinco candidatos finalistas do prêmio de atleta do ano de 2018. Entre os indicados, está o queniano Eliud Kipchoge, atual recordista mundial da maratona.

Kipchoge, de 34 anos, venceu duas das principais provas da modalidade neste ano, em Londres e Berlim. Na Alemanha, o queniano ainda pulverizou o recorde mundial ao anotar o tempo de 2h01min39s, abaixando em mais de um minuto a marca anterior, do também queniano Dennis Kimetto, registrada em 2014. Foi a maior diferença de tempo na quebra do recorde mundial desde 1967.

Medalhista de ouro na maratona na Olimpíada do Rio, em 2016, Kipchoge é considerado o favorito ao prêmio ao lado de Christian Coleman. O norte-americano foi campeão mundial e quebrou o recorde dos 60m nesta temporada. Além disso, sagrou-se campeão da Diamond League e detém o melhor tempo do ano nos 100m.

Além deles, estão na briga pelo prêmio da IAAF o sueco Armand Duplantis, campeão mundial sub-20 e europeu no salto com vara; o francês Kevin Mayer, campeão mundial indoor e recordista mundial do decatlo; e o catariano Abderrahman Samba, grande nome dos 400m com barreira na atualidade e campeão asiático na prova e no revezamento 4x400m.

O anúncio do melhor atleta será feito em uma cerimônia realizada em Mônaco, no dia 4 de dezembro, e a votação será realizada por especialistas da IAAF e por fãs, através das redes sociais. A eleição acontece desde 1988, e desde então já venceram grandes nomes do atletismo, como Carl Lewis, Michael Johnson, Kenenisa Bekele e Usain Bolt, maior detentor do prêmio, em seis oportunidades.