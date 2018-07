Iaaf estipula valores da premiação do Mundial de Atletismo MOSCOU - A Federação Internacional de Atletismo (Iaaf) divulgou nesta sexta-feira a premiação do Mundial da Rússia, que começa nesta sábado, 10 de agosto. O prêmio mais alto aos vencedores é de US$ 100 mil (R$ 230 mil) para quem quebrar recordes mundiais. A Iaaf fez constar que os premiados terão de passar por exames antidoping. A medida visa coibir o uso de substâncias proibidas nas competições da capital russa.