Iaaf libera mais cinco atletas russos para competirem como neutros em 2019

A Associação das Federações Internacionais de Atletismo (Iaaf, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que autorizou mais cinco atletas russos a competirem como neutros em provas internacionais este ano. A entidade, no entanto, reforçou que a federação da modalidade do país "permanece suspensa".

"A Junta de Revisão de Doping da Iaaf concordou que os pedidos dos cinco atletas russos cumpriram os critérios de elegibilidade excepcionais para competir em eventos internacionais como atletas neutros durante 2019", informou.

Os atletas liberados pela Iaaf são Lília Mendaeva, campeã nacional júnior dos 3 mil metros, Alexei Shevchuk, da marcha atlética, Elizaveta Kamenets, do heptatlo, e Rail Kutuev, do salto em distância. Campeão sub-18 do decatlo, Alexander Komarov teve seu status atualizado e agora poderá competir em mais eventos.

Com estes novos nomes, o número de russos liberados pela Iaaf para competirem como atletas neutros em competições internacionais chegou a 69. A federação russa explicou que houve 15 pedidos recusados pela entidade internacional e que ainda há 162 para serem julgados.

A Rússia, porém, segue proibida de ter atletas representando a bandeira do país em competições. Em dezembro passado, a Iaaf anunciou que manteve a punição à nação, cuja equipe de atletismo, entre outros eventos, não pôde participar dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Esse banimento dos russos foi determinado após uma investigação independente da Wada, liderada pelo advogado canadense Richard McLaren, que revelou doping sistemático e com apoio do estado russo em diferentes modalidades esportivas. O auge das infrações teria acontecido durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, quando amostras de atletas da Rússia eram trocadas para esconder os resultados positivos para uso de substâncias proibidas.