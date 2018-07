IAAF oficializa candidatas a sediar Mundial de 2019

No início deste ano, as três cidades haviam entregado suas cartas de intenção, em que anunciavam o desejo de sediar o evento. Agora, então, as suas candidaturas foram oficializadas, com a IAAF anunciando, também, que formou o seu comitê de avaliação das cidades que desejam sediar o Mundial.

Os membros dessa comissão visitaram as três cidades neste mês. Eles passarão por Barcelona nos dias 14 e 15, Eugene nos dias 26 e 27 e Doha nos dias 30 e 31. A cidade anfitriã do Mundial de 2019 será decidida em Mônaco, pelo Conselho da IAAF, no dia 18 de novembro, após as apresentações finais das três candidaturas.

O Mundial de Atletismo se realiza a cada dois anos. Em 2015, o evento será em Pequim, enquanto Londres o organizará em 2017.