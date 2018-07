IAAF prevê relatório em março e russos ficarão fora do Mundial Indoor A Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) anunciou nesta quinta-feira que a comissão que vai acompanhar as prometidas reformas no sistema antidoping da Rússia deverá emitir um relatório em 27 de março do ano que vem. Isso significa, na prática, que os atletas russos não vão poder participar do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, de 17 e 20 de junho, em Portland, nos Estados Unidos.