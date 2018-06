IAAF renova permissão para 18 atletas da Rússia competirem em 2018

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira a renovação da permissão de 18 russos que puderam participar de competições internacionais em 2017 como atletas neutros, isto é, sem poder representar a Rússia, já que o país foi banido por doping em 2015.

A campeã mundial de salto em altura, Mariya Lasitskene, está no grupo de atletas russos que foram liberados para competir internacionalmente. Ela treina para o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que será disputado em Birmingham, no Reino Unido, e tem início no dia 2 de março.

Também na lista estão Danil Lysenko, que ganhou prata no salto em altura no Mundial de Atletismo de 2017, e Anzhelika Sidorova, campeã europeia indoor em 2015. Por outro lado, uma ausência notável da relação divulgada pela IAAF é o campeão mundial dos 110m com barreiras em 2015 e prata em 2017, Sergei Shubenkov.

A IAAF disse que recebeu 80 pedidos de atletas russos e ainda está analisando a situação de cada competidor, dando prioridade para quem quer competir no Mundial Indoor. Para serem liberados para competir internacionalmente, os atletas têm de demonstrar à entidade que o ambiente de treinamento cumpre os padrões de antidopagem necessários.

A Rússia também foi banida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, no qual os russos também podem competir como atletas neutros.

Além dos atletas citados, conquistaram o direito de competir: Viktor Butenko, Iuliia Maltseva (lançamento de disco), Danila Danilov, Aleksiy Sokirskiy, Sofiya Palkina (lançamento de martelo), Aleksandr Lesnoy (arremesso de peso), Alexey Fyodorov, Irina Gemeniuk, Viktoriia Prokopenko (salto triplo), Olga Mullina, Alayna Lutkovskaya, Ilya Mudrov (salto com vara), além dos velocistas Vyacheslav Kolesnichenko, Polina Miller e Alauna Mamina.