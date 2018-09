IAAF só decidirá sobre reintegração da Federação Russa em dezembro

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) vai decidir apenas em dezembro se reintegra a Federação Russa de Atletismo, suspensa desde 2015 por causa da série de casos de doping do país na modalidade.

A IAAF tem seus próprios critérios, que serão supervisionados pelo Grupo de Trabalho Independente, presidido por Rune Andersen e que incluindo membros do seu conselho. Andersen e seu grupo vão revisar a decisão tomada pela Agência Mundial Antidoping (Wada), que nesta quinta-feira decidiu reintegrar a Agência Antidoping da Rússia (Rusada).

O grupo vai analisar as condições estabelecidas pela Wada nas próximas semanas e verificará o progresso da Federação Russa de Atletismo em outros critérios ainda pendentes. O grupo de trabalho, então, compilará seu relatório com uma recomendação e apresentará isso ao Conselho da IAAF no início de dezembro.

Além disso, o grupo exige que as autoridades russas reconheçam as conclusões das investigações feitas pelo advogado canadense Richard McLaren de que funcionários do Ministério do Esporte foram incluídos no esquema para encobrir o doping de atletas russos como descrito em seus relatórios.

Além disso as autoridades russas deverão dar acesso aos dados dos testes das amostras do laboratório de Moscou de 2011 a 2015, para que a Unidade de Integridade do Atletismo possa determinar se são verdadeiras as suspeitas relatadas nas investigações no banco de dados do laboratório.

"Estas duas pré-condições e quaisquer outras condições pendentes que são necessárias para a reintegração da Federação Russa de Atletismo precisarão ser discutidas pela força-tarefa antes que qualquer recomendação seja feita ao conselho. A definição de nossos próprios critérios e o processo de avaliação do progresso contra esses critérios têm servido bem ao atletismo nos últimos três anos, por isso continuaremos a confiar na força-tarefa e em nosso roteiro para a reintegração da Federação Russa de Atletismo até que as exigências sejam atendidas", disse Sebastian Coe, presidente da IAAF.

INVESTIGAÇÃO

A Rusada estava suspensa desde novembro de 2015 por conta de uma investigação independentemente da Wada, liderada por McLaren, que revelou doping sistemático e com apoio estatal russo em diferentes modalidades esportivas. O auge das infrações teria acontecido durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, quando amostras de atletas russos eram trocadas para esconder os resultados positivos.

A IAAF suspendeu a participação de russos na Olimpíada do Rio-2016 e também no Mundial de Londres, no ano passado. Nos dois eventos, russos só puderam competir no atletismo partir de permissão individual, avaliada caso a caso, e sem poder defender as cores da bandeira da Rússia.