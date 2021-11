Ian Matos, dos saltos ornamentais, é internado com infecção pulmonar grave

Atleta olímpico dos saltos ornamentais nos Jogos do Rio em 2016, o paraense Ian Matos está internado com uma infecção pulmonar grave em um hospital no Rio. A informação foi divulgada por Giovanna Pedroso, companheira de Ian na equipe do Fluminense.

"Oi gente, Ian é atleta olímpico de saltos ornamentais. Nascido em Belém, veio pro Rio pra poder seguir sua carreira de atleta aqui! Hoje Ian se encontra internado com uma infecção pulmonar grave. Por conta disso a irmã e a mãe vieram de Belém pro Rio para poder ficar mais perto dele", escreveu Giovanna.

Uma vaquinha virtual foi lançada para ajudar os familiares do atleta para arcar com os custos da internação. "Elas precisam de ajuda para arcar com as despesas, alimentação, transporte e tudo mais. Então resolvemos criar essa vaquinha!! Toda ajuda é bem vinda", completou Giovanna.

Ian, de 32 anos, é nascido em Muaná e foi atleta da seleção brasileira com participação também no Mundial de Esportes Aquáticos (2015 e 2017), Copa do Mundo (2016), Jogos Pan-Americanos (2011, 2015 e 2019) e Jogos Sul-Americanos (2010 e 2014).

Outros atletas compartilharam o post da vaquinha, que pretende arrecadar R$ 10 mil, como o ginasta Arthur Nory, medalhista olímpico e campeão mundial.