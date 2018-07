Ian Matos é eliminado na 1ª fase do trampolim de 3m no Mundial

O brasileiro Ian Matos não foi além das eliminatórias na disputa do trampolim de 3 metros dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Budapeste, na Hungria. Nesta quarta-feira, ele foi eliminado logo na fase inicial ao ficar na 37ª colocação entre os 56 participantes.

Ian Matos somou 338,65 pontos, bem distante da zona de classificação. O brasileiro teve desempenho ruim nos dois primeiros saltos, com 52,50 e 45,90, o que deixou em 50º lugar. Depois, com 64,60, 63,00 e 61,50, ascendeu para a 37ª posição, mantida mesmo com o seu pior desempenho no último salto, quando somou apenas 51,50 pontos.

Os 18 primeiros avançavam às semifinais, sendo que o último classificado foi o suíço Guillaume Dutoit, com 407,10. Já o melhor resultado das eliminatórias acabou sendo do chinês Xie Siyi, com 512,90 pontos. Nas semifinais, porém, ele foi apenas o quarto melhor, sendo que o líder foi o chinês Cao Yuan, com 517,45.

A final da plataforma de 3 metros está agendada para quinta-feira. Nessa mesma data, a programação do Mundial prevê a disputa das eliminatórias femininas do trampolim, com o Brasil sendo representado por Luana Lira e Tammy Galera em Budapeste.