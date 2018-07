Ian Thorpe falha em seletiva e não irá aos Jogos Olímpicos de Londres

Ian Thorpe fracassou, neste domingo, na sua última tentativa de garantir vaga nos Jogos de Londres. O dono de cinco medalhas olímpicas não conseguiu avançar às semifinais da seletiva australiana nos 100m livre e já não tem mais chances de competir em sua terceira olimpíada.

O "Torpedo", como era conhecido, até venceu a sua série, com o tempo de 50s35, mas ao completar a prova ele já sabia que estava fora de Londres. Prova disso é que demorou a deixar a piscina, como que aceitando a própria derrota. Depois, quase todos os que nadaram foram mais rápidos que ele, que acabou ficando no 21.º lugar - só 16 foram às semifinais.

Thorpe havia anunciado a sua aposentadoria em novembro de 2006, depois de conquistar 13 recordes mundiais e ganhar cinco ouros em Olimpíadas. Em fevereiro do ano passado, ele voltou a treinar e, em novembro, fez sua primeira competição oficial.

O australiano já havia fracassado na tentativa de ir a Londres nos 200 metros. Na ocasião, disse estar "extremamente desapontado" com seu resultado. "O conto de fadas se tornou um pesadelo", avaliou na ocasião. Agora ele parece mais conformado.

"Eu não me arrependo de ter voltado. Em comparação com o meu trabalho antes, com o sucesso que tive antes de parar, esta volta parece ter sido uma desgraça, mas eu estou feliz", garantiu. "Quando eu comecei isso, eu queria voltar a entrar numa piscina, queria nadar de novo, queria competir de novo e queria estar mais uma vez em uma Olimpíada. Eu ainda quero fazer tudo isso."