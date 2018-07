Ian Thorpe fica fora de todas as finais em Pequim

Thorpe completou a prova em 54s35, o que lhe rendeu apenas a 13.ª colocação, mais de dois segundos atrás do japonês Kosuke Hagino, o mais rápido das eliminatórias, com 52s13. O vencedor da prova, no entanto, foi Chad Guy Bertrand le Clos, da África do Sul, com o tempo de 50s93 na final.

Na última terça-feira, o australiano já havia falhado na tentativa de chegar à decisão de outras duas provas: 100 metros livres, vencido por seu compatriota Kyle Richardson, e 100 metros medley, que teve Chad Guy Bertrand le Clos em primeiro lugar.

Ian Thorpe é um dos maiores nomes da natação mundial em todos os tempos. Dono de cinco medalhas de ouro olímpicas, além de 11 títulos mundiais e 13 quebras de recordes individuais ao longo da carreira, ele deixou as piscinas aos 24 anos. Em seu retorno, afirmou que esperava poder competir nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, mas admitiu que não estaria na mesma forma que o consagrou.