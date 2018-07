Ian Thorpe se decepciona com eliminação precoce após 5 anos

Thorpe, vencedor de cinco ouros olímpicos, terminou sua bateria em terceiro com um tempo de 54seg09 em Cingapura e ficou em 11o na tabela, fora dos oito classificados para a disputa.

"Vim esperando ser massacrado nas provas e sabia que ia acontecer, qualquer um que não pensava o mesmo não levou isso em conta," declarou ele aos repórteres.

"Fiquei bastante aborrecido comigo mesmo hoje de manhã, com meu tempo e essas coisas. Disputar é difícil para mim. É fácil treinar e fazer seja lá o que for que me peçam. A questão será voltar ao ritmo de competição e ser capaz de fazê-lo bem."

O queniano Jason Dunford foi o mais rápido na classificação para a disputa deste sábado com um tempo de 51seg50.

Thorpe saiu com velocidade na raia seis mas perdeu terreno na segunda e Terceira voltas da prova curta, vencida por seu compatriota e companheiro de equipe Chris Wright com um tempo de 52seg09.

"Gostaria de ter chegado a disputar esta prova," disse Thorpe. "Não dei duro onde devia e adotei uma técnica meio esquisita."

"Estou decepcionado porque pensei que seria um pouco mais rápido hoje, e também porque pensei que tecnicamente algumas coisas iriam ser melhores."

"Tenho que cair na real e me dar conta da situação em que estou, em contraste com a maneira como me sinto treinando. Estou contente com o progresso que estou fazendo."