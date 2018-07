Ian Thorpe volta à Austrália após dez dias de treinos na Suíça

Dono de cinco medalhas de ouro olímpicas, Ian Thorpe retornou à Austrália nesta quarta-feira após dez dias de treinamento em altitude elevada na Suíça, dizendo estar "começando a se ver como um nadador de novo". Thorpe, de 28 anos, anunciou seu retorno às piscinas em fevereiro e tem como meta conseguir uma vaga na equipe da Austrália para os Jogos Olímpicos de Londres, no ano que vem. Agora, ele vai se reunir com o treinador Leigh Nugent antes de regressar à sua base na Suíça no final de semana.

Thorpe disse que estava "satisfeito". "Eu estou contente onde estou mas eu tenho muito o que fazer". O australiano afirmou que vai se concentrar no 100 e 200 metros nado livres e deixar de lado os 400, uma prova em que já foi o recordista mundial. "Eu honestamente não acho que eu teria tempo suficiente para fazer qualquer coisa nos 400", disse Thorpe.

A prova de 200 metros livre pode colocá-lo novamente contra a estrela norte-americana Michael Phelps, que ganhou oito medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim. Na Olimpíada de Atenas, em 2004, eles duelaram. Thorpe ganhou, o nadador holandês Pieter van den Hoogenband ficou em segundo e Phelps foi o terceiro. Mas isso foi bem antes de Phelps se consagrar nos Jogos de Pequim.

Thorpe deverá fazer seu retorno oficial em Cingapura, em novembro. Na Austrália, sua primeira competição deverá acontecer em dezembro, no Estado de Queensland. Thorpe confirmou em fevereiro ter se registrado para a realização de exames antidoping para ter condições legais de participar da seletiva olímpica australiana em março de 2012.

Ele se aposentou em novembro de 2006, após bater 13 recordes mundiais e ganhar 11 medalhas de ouro em mundiais. Ele venceu os 200 e 400 metros livres na Olimpíada de Atenas, em 2004, na sua última grande competição internacional.