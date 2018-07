Ian Thorpe volta a ficar fora de finais em seu retorno

Nos 100 metros livres, Thorpe conseguiu a marca de 50s21, ficando bem longe dos oito primeiros colocados que foram à final, na 15.ª colocação no geral. O vencedor da prova foi seu compatriota, Kyle Richardson, com 47s38. Já nos 100 metros medley, o nadador terminou na nona posição, com o tempo de 56s70, enquanto o ganhador foi o sul-africano Chad Le Clos, com 52s89.

"Foi regular. Não foi minha melhor performance nestas séries", declarou o australiano, que voltou a competir profissionalmente na última semana, durante a etapa de Cingapura da Copa do Mundo. Nela, o nadador também decepcionou, conseguindo uma sétima colocação nos 100 metros medley e sequer se classificando para a final dos 100 metros borboleta.

Ian Thorpe é um dos maiores nomes da natação mundial em todos os tempos. Dono de cinco medalhas de ouro olímpicas, além de 11 títulos mundiais e 13 quebras de recordes individuais ao longo da carreira, ele deixou as piscinas aos 24 anos. Em seu retorno, afirmou que esperava poder competir nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, mas admitiu que não estaria na mesma forma que o consagrou.

BRASIL FORA - O brasileiro Nelson Júnior competiu nesta terça-feira e também ficou fora da final de sua prova. Ele foi o décimo nas eliminatórias dos 100 metros costas, com o tempo de 53s91. Sui Xiaolei, da China, conquistou o ouro, com o tempo de 50s99.