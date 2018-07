Iannone lidera treinos livres da etapa italiana da MotoGP

Um dia após assinar contrato para ser um dos pilotos da Suzuki nas temporadas 2017 e 2018 da MotoGP, Andrea Iannone sobrou nesta sexta-feira no primeiro dia de atividades da etapa italiana, a sexta das 18 previstas para o campeonato de 2016, e foi o mais rápido nos treinos livres no circuito de Mugello.

Iannone faz uma temporada discreta, com um pódio, três abandonos e apenas a décima colocação na classificação do campeonato, mas acabou sendo protagonista nesta sexta-feira. Após um primeiro treino livre sem grandes emoções, em razão da pista úmida em Mugello, o piloto da Ducati registrou a melhor volta do dia na segunda sessão, com a marca de 1min47s696.

Assim, ele também foi o único piloto a fazer uma volta em menos de 1min48 nesta sexta em Mugello. E Iannone fechou o dia com uma vantagem confortável para o segundo colocado, de 0s461 para o espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, que marcou 1min48s157, e chega a Mugello na liderança do campeonato e tendo vencido quatro das últimas cinco provas no circuito italiano.

O italiano Michele Pirro, da Ducati, foi o terceiro mais rápido com o tempo de 1min48s145, seguido de perto pelo espanhol Aleix Espargaró, da Suzuki, com 1min48s270. O espanhol Marc Márquez, que venceu a etapa da Itália em 2014, foi o quinto colocado com a sua Honda ao registrar o tempo de 1min48s290.

Maior ídolo local e vencedor de todas as edições da etapa da Itália entre 2002 e 2008, Valentino Rossi, da Yamaha, fechou o dia somente em sexto lugar, com 1min48s340, sendo apenas 0s005 mais rápido do que o espanhol Maverick Viñales, da Suzuki.

A relação dos dez primeiros colocados nos treinos livres desta sexta-feira em Mugello foi completada em ordem pelos britânicos Scott Redding, da Pramac Ducati, e Cal Crutchlow, da LCR Honda, e pelo espanhol Por Espargaró, da Yamaha Tech3. Logo atrás, apenas em 11º lugar e com desempenho ruim nos treinos livres, ficou o espanhol Dani Pedrosa, da Honda.

Os pilotos da MotoGP voltam a acelerar no circuito de Mugello neste sábado, quando será realizada a sessão de classificação às 9h10 (horário de Brasília). A etapa da Itália está marcada para o domingo, com largada prevista para as 9 horas.