Iannone vence na Áustria e conquista sua primeira vitória na MotoGP

As motos da Ducati confirmaram neste domingo a supremacia na etapa da Áustria da MotoGP. Depois de liderarem praticamente todos os treinos do final de semana, os pilotos italianos da equipe travaram um duelo próprio e garantiram a dobradinha no circuito de Spielberg. Pole position, Andrea Iannone levou a melhor e terminou a corrida em primeiro, seguido de perto por Andrea Dovizioso. Essa foi a primeira vitória do piloto de 27 anos na categoria.

Entre os líderes do campeonato, o espanhol Jorge Lorenzo foi terceiro e diminuiu a desvantagem para o primeiro colocado da temporada, o também espanhol Marc Márquez, que fechou apenas em quinto. O multicampeão Valentino Rossi, após largar em segundo, teve uma corrida inconstante e terminou apenas em quarto.

Com o resultado, Márquez somou 11 pontos e chegou a 181. Já Lorenzo subiu para 138, enquanto Rossi saltou para 124 e manteve a terceira posição. Iannone, por sua vez, alcançou os 88 pontos e subiu à sexta colocação, uma na frente de seu compatriota Dovizioso.

Na disputa deste domingo, as Ducati logo asseguraram a liderança e fizeram uma disputa particular em Spielberg. Dovizioso teve bom início e saltou da terceira à primeira posição, mas foi superado nas voltas finais pelo companheiro de equipe. Iannone terminou a corrida com 39min46s255, menos de um segundo à frente do parceiro.

Marc Márquez, por sua vez, apesar da quinta posição, deixa o final de semana com motivos para celebrar. No treino livre de sábado, quando tentava desviar de seu compatriota Dani Pedrosa, ele sofreu uma dura queda e foi encaminhado para o hospital. Os exames, no entanto, descartaram uma lesão mais grave. Assim, o piloto da Honda participou do treino classificatório, fez uma corrida regular e impediu que sua vantagem para Lorenzo caísse ainda mais.

A 11ª etapa da temporada da MotoGP será disputada em 21 de agosto, no autódromo de Brno, na República Checa.