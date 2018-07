IBC: Fifa visita o Anhembi e hoje inspeção é no Rio

Os técnicos da entidade se detiverem especialmente no pavilhão de cerca de 80 mil metros. São Paulo aposta na extensa área, no fato de bem localizada e de ter ao lado um hotel com 780 leitos para superar as concorrentes.

A vistoria da Fifa começou quinta-feira em Brasília, que pretende montar o IBC no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Hoje, a inspeção será no Rio, que oferece o Riocentro e o Centro de Convenções da Cidade Nova.

A cidade que vai receber o sorteio dos grupos das Eliminatórias da Copa de 2014 será o Rio de Janeiro. O anúncio oficial vai ser feito no mês de março.