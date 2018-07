Ibrahimovic coloca o PSG nas quartas de final

No primeiro jogo de Beckham como titular, o Paris Saint-Germain derrotou ontem o Olympique de Marselha por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa da França. Os gols foram marcados pelo sueco Ibrahimovic, que chegou a cinco em três confrontos com a equipe de Marselha na temporada. Levando-se em conta todas as competições, ele já balançou a rede 26 vezes pelo PSG.

Lucas não ficou nem no banco porque estava com febre, e o técnico Carlo Ancelotti montou o ataque com Gameiro, Ibrahimovic e Ménez. Beckham jogou como segundo volante e ficou 86 minutos em campo.

Ibra abriu o placar no primeiro tempo com um toque rasteiro na saída do goleiro Mandanda. No segundo, marcou de pênalti.

O PSG está fazendo uma temporada à altura dos investimentos feitos pelo grupo do Catar que o comprou há quase dois anos. Lidera o Campeonato Francês, está nas quartas da Copa da França e ganhou do Valencia por 2 a 1 fora de casa na partida de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões.

Ibrahimovic foi expulso nesse jogo, e ontem a Uefa o suspendeu por duas partidas. Se o time se classificar, ele não poderá disputar o primeiro choque das quartas de final.

Inglaterra. O Chelsea bateu o Middlesbrough por 2 a 0 e agora vai enfrentar o Manchester United nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

O jogo foi disputado fora de casa, e o primeiro gol, marcado por Ramires, saiu aos seis minutos da segunda etapa. O nigeriano Moses fechou o placar aos 45 minutos.