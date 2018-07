Ibrahimovic dá vitória ao Milan sobre a Roma

A história tem sido recorrente. Quando o Milan se vê em apuros ou caminha para um tropeço é Ibrahimovic quem aparece para salvar o time. E ontem, contra a Roma, mais uma vez foi ele quem decidiu. Foram dele os dois gols milaneses na virada sobre a Roma, por 2 a 1. O segundo foi um golaço, com direito a chapéu no goleiro antes da conclusão de cabeça.

Depois de Abbiatti abrir o placar para o time da capital italiana, o sueco empatou cobrando pênalti. Quando o confronto já caminhava para o 1 a 1, Ibra surgiu para marcar um golaço e, de virada, dar a vitória para o líder do Campeonato Italiano. E além de ser uma pintura, o 22.º gol do atacante na competição foi importantíssimo para que o Milan continuasse com vantagem sobre a Juventus, que hoje enfrenta a combalida Inter de Milão, em Turim. Agora, com 63 pontos, o Milan tem sete pontos a mais que o segundo lugar.

O grandalhão sueco teve calma para aproveitar um lançamento vindo do meio de campo, ganhar de seu marcador na corrida e, diante do goleiro Stekelenburg, teve a frieza para dar um chapéu no holandês e, de cabeça, completar para o fundo do gol.

O gol de Ibra aconteceu no momento em que a Roma mais pressionava. No lance anterior, a equipe quase fizera o seu segundo gol, mas o árbitro marcou um impedimento duvidoso.

Thiago Silva preocupa. A noite em Milão só não foi perfeita para o time da casa porque o Milan sofreu uma baixa importante. O zagueiro Thiago Silva se machucou. O brasileiro, que já era dúvida por causa de dores musculares, ficou apenas 9 minutos em campo.

Thiago será avaliado mais detalhadamente pelos médicos do Milan, mas ele já é dúvida para o jogo contra o Barcelona, quarta-feira. O mais provável, segundo a comissão técnica do Milan, é que o zagueiro fique de fora da primeira partida das quartas de final da Copa dos Campeões.

Clássico. Dona da segunda melhor campanha e na luta com o Milan pelo "scudetto", a Juventus recebe a Inter em seu estádio novo, em Turim. O time precisa da vitória para voltar a deixar a distância para o líder em quatro pontos.

Já para a Inter o encontro de hoje à tarde (15h45 no horário de Brasília) é apenas mais um obstáculo numa conturbada e já perdida temporada. Com apenas 41 pontos, o time do técnico Claudio Ranieri corre o sério risco de não obter classificação nem mesmo para a Liga Europa da próxima temporada. O treinador está com a cabeça a prêmio.