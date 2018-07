Ibrahimovic desafia Guardiola no duelo de gigantes

O confronto mais esperado das quartas de final da Copa dos Campeões terá o seu primeiro capítulo hoje no San Siro. De um lado o Milan, dono de sete títulos na competição, embalado rumo ao bicampeonato italiano e apoiado na grande fase de Ibrahimovic. Do outro o Barcelona, que ganhou três das últimas seis edições do torneio (2006, 2009 e 2011), conquistou 13 das 16 competições que disputou sob o comando do técnico Pep Guardiola de 2008 para cá e conta com o incomparável (e imparável?) Lionel Messi, autor de 55 gols na temporada e artilheiro da Copa dos Campeões com 12.

Os dois gigantes estavam no mesmo grupo na primeira fase, e fizeram jogos equilibrados. No Camp Nou deu empate por 2 a 2, e na Itália o Barça venceu por 3 a 2. Esses resultados fazem Guardiola não assumir que seu time é favorito, e Massimiliano Allegri, técnico do Milan, ter esperança de avançar para as semifinais.

"Quando se enfrenta o Milan sempre existe o risco de perder. Se não fizermos uma grande partida aqui poderemos ser eliminados", afirmou Guardiola. "Não podemos cometer erros. Eles são fortes, mas vamos jogar com coragem e acreditando em nossas qualidades", afirmou Allegri.

Em sua entrevista coletiva, Guardiola teve de responder a várias perguntas sobre Ibrahimovic. O sueco jogou uma temporada no Barça (2009/2010) e saiu reclamando de não ter se dado bem com o treinador.

"Ibra teve uma participação muito importante na conquista do Campeonato Espanhol daquele ano", afirmou. E depois disse que a melhor maneira de impedir o craque do Milan de desequilibrar o jogo é manter a posse de bola o maior tempo possível.

O Barça só não terá o lateral-esquerdo Abidal, que vai passar por um transplante de fígado. Mascherano formará a zaga com Piqué e Puyol jogará na esquerda. O Milan jogará sem o lateral Abate e o zagueiro Thiago Silva, ambos machucados. Bonera e Nesta serão os substitutos.

A outra partida do dia vai ser em Marselha, onde o Olympique receberá o Bayern de Munique. A equipe alemã está em ótima fase - marcou 22 gols nas últimas quatro partidas. Além disso, tem a motivação de chegar à final para jogar diante de sua torcida - a decisão do título será no dia 25 de maio em Munique. "O Bayern é candidato ao título, mas se passarmos por eles não será um milagre", afirmou o técnico Didier Deschamps, do Olympique.