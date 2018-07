Ibrahimovic minimiza passado do PSG: 'Nasceu quando os catarianos o compraram' Ibrahimovic mais uma vez ganhou as manchetes da imprensa europeia nesta terça-feira com uma declaração polêmica. Conhecido por suas controversas, o temperamental atacante sueco voltou a fazer das suas ao responder sobre uma suposta pressão sobre o Paris Saint-Germain para se tornar um dos grandes do continente e conquistar a Liga dos Campeões. Ele minimizou e garantiu que o clube "só nasceu quando os catarianos o compraram".