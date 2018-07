Ibrahimovic põe PSG outra vez na ponta do Com gol de Ibrahimovic, o PSG bateu o Nancy por 1 a 0, e assumiu a ponta do Francês, com 22 pontos, três a mais que o Olympique, que hoje pega o Lyon, o 4.º . O Toulouse, que venceu o Brest por 3 a 1, assumiu a vice-liderança provisória, com 19 pontos.