Ibson corre em busca do tempo perdido no Santos Com a quase certa ausência de Alan Kardec, debilitado fisicamente por causa de uma virose, aumenta a responsabilidade de Ibson no jogo desta noite do Santos contra o Ituano, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Contratação mais cara do clube - 4 milhões (R$ 9 milhões, pelo câmbio da época), o meia, que tem salário de padrão europeu, ainda não mostrou o futebol que Muricy Ramalho esperava dele para transformar o meio de campo santista, junto com Arouca, Elano e Ganso, no mais forte do futebol brasileiro.