Ibson corre risco de ficar fora do Mundial de Clubes da Fifa

SANTOS - Ibson voltou a decepcionar na derrota do Santos B diante do Coritiba, domingo. Aos poucos, ele deixa de ser visto como a primeira opção para o meio de campo no caso de Elano continuar em má fase. A esperança de Muricy Ramalho era que o ex-flamenguista aproveitasse as chances no time alternativo para finalmente mostrar o futebol de há dois anos quando foi eleito o melhor meia do Brasileiro.

Se até a estreia no Mundial, dia 14 de dezembro, Ibson e Elano não estiverem bem, o treinador deverá formar o meio de campo com Adriano, Arouca, Henrique e Ganso ou então escalar Alan Kardec ou Rentería para ser o terceiro atacante, trocando o esquema 4-4-2 pelo 4-3-3.

Logo após a conquista da Libertadores, a comissão técnica e a diretoria trabalharam rapidamente para que o Santos chegasse ao Mundial com um meio de campo de alta qualidade.

Henrique foi o escolhido para ser o volante por saber marcar e ser técnico. "Quando chegou, mesmo fora de forma, Ibson mostrou que joga muito", elogiou o treinador. "Ele estava evoluindo, mas a contusão atrapalhou." Depois de 17 jogos, o meia só deverá ter nova chance na última rodada, contra o São Paulo, para mostrar que tem condições de ir para Mundial.