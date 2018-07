Ibson tem nova chance de ser o maestro

Com a quase certa ausência de Alan Kardec, debilitado fisicamente por causa de uma virose, aumenta a responsabilidade de Ibson no jogo desta noite do Santos contra o Ituano, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Contratação mais cara do clube - 4 milhões (R$ 9 milhões, pelo câmbio da época), o meia, que tem salário de padrão europeu, ainda não mostrou o futebol que Muricy Ramalho esperava dele para transformar o meio de campo santista, junto com Arouca, Elano e Ganso, no mais forte do futebol brasileiro.

A justificativa de Ibson foi uma contusão que o afastou do time depois de cinco jogos, quando começava a se readaptar ao futebol brasileiro, atrapalhando o entrosamento com os novos companheiros.

Para evitar novos problemas físicos e provar que o Santos não errou ao contratá-lo do Spartak de Moscou, da Rússia, em julho do ano passado, Ibson começou a pré-temporada no dia 9, como integrante do segundo grupo de jogadores a se apresentar. O primeiro foi formado por jogadores que não viajaram para o Japão e pelos que retornaram de empréstimo.

Hoje, o meia terá a responsabilidade de comandar a equipe composta por alguns reservas experientes, como Aranha, Bruno Rodrigo e Rentería, e por muitos garotos ainda em formação, e, assim, começar a justificar o alto investimento que o Santos fez em sua contratação.

Na estreia da equipe no Campeonato Paulista, sábado, contra o XV, em Piracicaba, Ibson teve atuação apenas razoável, demonstrando dificuldade para dominar a bola e criar jogadas em razão das más condições do gramado, muito encharcado. Ele também sentiu falta de ritmo diante de um adversário que vinha treinando há muito mais tempo que os santistas.

Com mais quatro dias de preparação, a expectativa é de que todo o time, e especialmente Ibson, considerado jogador diferenciado por Muricy, jogue melhor do que no empate por 1 a 1 em Piracicaba.

Há duas semanas, o Flamengo tentou contratar o meia por empréstimo, mas o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro disse que o jogador é inegociável, além de ter demonstrado confiança de que 2012 será o ano de Ibson no Santos.