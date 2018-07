Ícones da era Dunga jogam seu futuro

ENVIADOS ESPECIAIS / LOS CARDALES

O jogo de hoje contra o Paraguai, no estádio Unico de La Plata, às 16 horas, pode ser o último do Brasil na Copa América. Mas pode ser, sobretudo, o último dos dois mais experientes jogadores do elenco da seleção brasileira que estão na Argentina.

Julio Cesar (31 anos) e Lúcio (33) são os dois mais velhos e experientes atletas do time, com duas e três Copas do Mundo em seus currículos, respectivamente. Justamente por isso, podem ser os mais afetados por uma eliminação precoce do time.

Uma derrota do Brasil diante dos paraguaios pode significar o fim da trajetória da dupla com a camisa da seleção.

Em declínio técnico na última temporada pela Inter de Milão, onde jogam, o zagueiro e o goleiro também andaram falhando com a camisa brasileira. Esses fatores aliados a um fracasso na Copa América e um processo de renovação em curso na seleção levariam a dupla a não mais ser chamada por Mano Menezes já para os amistosos do segundo semestre deste ano.

Em agosto, contra a Alemanha, alguns jogadores que estão no elenco do Brasil na competição continental e jogam na Europa devem ficar de fora da convocação do técnico, pois a CBF quer evitar um desgaste com os clubes, chamando os atletas e impedindo que eles descansem ou iniciem junto com seus colegas de clube a preparação para a nova temporada europeia.

Nas duas partidas contra a Argentina, em setembro, apenas jogadores que atuam no País serão chamados.

Esse período de "descompressão", na avaliação da comissão técnica, serviria para que os dois jogadores sejam desligados da seleção sem muito alarde.

Esse planejamento só não deve ser colocado em prática caso o Brasil saia da Argentina com o terceiro título consecutivo da Copa América nas mãos.

Durante a competição, nem Julio e nem Lúcio têm suas posições ameaçadas, embora ambos tenham mostrado falhas individuais que até justificariam uma mudança de Mano. Como são vistos como os mais experientes do grupo e respeitados por seu longo tempo de seleção, o goleiro e o zagueiro só saem do time em caso de contusão ou suspensão.

A condição de outros jogadores rodados é menos delicada. Robinho, por exemplo, se segura em dois fatores: é bem visto pela nova geração e ainda não é considerado um veterano - ele ainda completará 27 anos em outubro.

Maicon, já chegou aos 30, mas ainda não apresenta um declínio acentuado de desempenho - ganhou a posição de Daniel Alves na última partida e hoje começará jogando.

Julio Cesar e Lúcio são jogadores que ficaram bastante atrelados à imagem de Dunga na seleção. A dupla faz parte do grupo de jogadores que esteve na Copa do Mundo e defende as ideias do ex-treinador de manter um ambiente mais fechado.