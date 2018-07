Ideia de greve ganha adeptos, mas ainda divide os jogadores

O tema tem sido levantado com frequência cada vez maior no tênis masculino: a possibilidade de os jogadores fazerem greve contra o calendário, que consideram cada vez mais desgastante. Há também os que pensam em parar em protesto contra o critério de distribuição de prêmios, que acham injusto. Esses propõem boicotar, especialmente, os torneios de Grand Slam.

O sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, não se sente muito confortável ao ser confrontado com o tema. "Todos sabem que existem muitos jogadores que se queixam da agenda e da temporada. Eu não tenho muita coisa para dizer sobre isso'', disse na sexta-feira, depois de vencer o italiano Paolo Lorenzi por 6/2, 6/0 e 6/0.

Mas Djokovic também demonstra alguma insatisfação. "Basta prestar atenção nas lesões que sofremos, especialmente os jogadores mais importantes, e eu me incluo nesse grupo. É claro que precisamos mudanças'', admitiu. No entanto, ele adverte: "Eu prefiro falar sobre isso (com os outros tenistas) com as portas fechadas.''

Enquanto os tenistas top reclamam da massacrante rotina de jogos e torneios, ou que estão lá para trás no ranking queixam-se da forma como os prêmios em dinheiro são distribuídos, pois consideram que ganham menos do que merecem. Falam até em boicotar torneios se a divisão não for revista.

Em Melbourne, também ganhou força a ideia da criação de um sindicato de jogadores. Mas Djokovic acha precipitado: "Não é certo que isso ocorra, pois temos muitos jogadores com muitas ideias diferentes. Por isso, é preciso discutir mais e ver o que é melhor para nós.''

Até mesmo quem no passado reclamou da maneira como os prêmios eram repartidos, hoje é contra a greve. O russo Yevgueny Kafelnikov, que em 2011 se rebelou contra a distribuição feita pelo Aberto da Austrália - e foi alvo de uma saraivada de críticas, até mesmo de vários outros tenistas -, desaconselha uma paralisação.

"Eu não quero entrar nessa discussão, mas creio que isso que falam, de boicotar os Grand Slams, é ruim'', disse Kafelnikov, hoje com 37 anos e longe das raquetes. "No fim, os torcedores são prejudicados e não é direito que sejam castigados dessa maneira.''

Kafelnikov se disse surpreso com a união dos tenistas atuais. "Para mim, é surpreendente que os jogadores estejam unidos, pois o tênis é um esporte individual'', afirmou. Em seguida, lembrou: "No meu tempo, ninguém se levantava para defender o outro. Eu estava só quando levantei esse tema 10 anos atrás.''