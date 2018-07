Ideia é mostrar que o MMA não incita a violência

Os eventos de artes marciais mistas já atingiram um status entre os esportes no Brasil. As duas edições do UFC no Rio são uma demonstração de que as lutas receberam público diversificado e superaram anos de preconceito.

Uma das missões dos lutadores José Aldo e Vitor Belfort na etapa 142 do UFC, amanhã, na Arena HSBC, na Barra da Tijuca - além de vencer Chad Mendes e Anthony Johnson -, é mostrar que o MMA não é violento, apesar do sangue no rosto dos lutadores, mas um esporte de atletas de alto nível, que têm como essência o respeito ao adversário.

"Fomos vítimas de muito preconceito. Foi uma luta árdua da comunidade das artes marciais para que o esporte chegasse onde chegou no Brasil, com transmissão até pela TV aberta", comentou Vitor Belfort, veterano que viveu os anos não tão gloriosos do MMA. "Atualmente o UFC é uma paixão brasileira."

Para angariar novos adeptos, tanto Belfort quanto Aldo, que tenta manter o cinturão de campeão dos penas contra Mendes, querem vencer seus compromissos e, durante o processo, mostrar que o fazem por meio de muita aplicação e técnica.

"O UFC é respeito físico e moral. Por isso conquistamos crianças, mulheres e até idosos", aponta Belfort.

No esforço de massificar a modalidade, especialmente no Brasil, os lutadores ganharam o apoio dos clubes de futebol. O campeão Anderson Silva se ligou ao Corinthians. Aldo acertou suporte do Flamengo e deve entrar na arena com um boné do clube. No entanto, ambos procuram reforçar que a iniciativa não deve incitar a tradicional e perigosa rivalidade futebolística.

"Essas brigas de torcida são caso de polícia, as pessoas se matam. Temos a oportunidade de mostrar a esse público que é possível ter rivalidade sem violência, como fazemos no octógono", destacou Belfort, também torcedor declarado do Rubro-negro da Gávea.

"Não se trata de uma luta entre Flamengo e Vasco. É Brasil contra Estados Unidos. O mais é brincadeira", disse Aldo. "O apoio dos clubes ou de qualquer empresa que queira patrocinar o MMA é bem-vindo, mas não podemos misturar as coisas."

O clima de cordialidade marcou a coletiva dos quatro principais lutadores, com troca de elogios e apertos de mãos. O presidente do UFC, Dana White, não compareceu, pois seu voo atrasou. Em seu lugar, o diretor de desenvolvimento internacional da marca, Marshall Zelaznik, argumentou que não vê os horários da luta (a primeira do card principal está marcada para a 1 hora da madrugada de domingo) como desrespeito ao público brasileiro nem um empecilho para o sucesso do evento. Até a manhã de ontem restavam 500 ingressos para o UFC 142.

Satisfeitos com os resultados obtidos no Rio, os organizadores trabalham para levar o espetáculo para São Paulo em junho, com Morumbi e Pacaembu como duas fortes locações para a montagem da estrutura. Nada está definido, porém, e Zelaznik não descarta até mesmo uma terceira edição consecutiva na capital fluminense.

Na noite de quinta-feira, alguns lutadores foram se divertir na quadra da escola de samba da Mangueira.