Ídolos do Palmeiras pedem Kardec na seleção brasileira

SÃO PAULO - Ídolos do Palmeiras, Ademir da Guia e Veloso declararam torcida pela convocação do atacante Alan Kardec para a seleção brasileira. O anúncio dos jogadores que atuam no futebol nacional chamados pelo técnico Luiz Felipe Scolari será feito nesta segunda-feira para a partida amistosa contra a África do Sul, marcada para o dia 5 de março.

"Acredito na convocação dele sim, até porque o Felipão tem que procurar outra opção. O Fred está sempre machucado e o Damião ainda não está em um bom momento. Com esse quadro, o Kardec é o que tem mais chance de ser chamado", apostou o ex-goleiro Veloso.

Já o Divino, como ficou conhecido Ademir da Guia, elogiou a facilidade para fazer gols demonstrada por Alan Kardec e se disse confiante em vê-lo entre os selecionados. "Estamos torcendo porque ele é um artilheiro, está fazendo gols, jogando muito bem e o Felipão poderia convocar e dar uma oportunidade", afirmou.

Os dois craques marcaram presença na inauguração da nova loja oficial do Palmeiras, que foi lançada no Shopping Tietê Plaza, na zona sul de São Paulo. A Meltex, empresa responsável pelo gerenciamento das lojas do clube, pretende inaugurar nos próximos dias uma loja em Ribeirão Preto, justamente palco da partida contra o Botafogo, domingo, às 18h30, pela décima rodada do Campeonato Paulista.