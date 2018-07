Idowu fica com o ouro no triplo; Jadel garante o 3º Campeão mundial do salto triplo, Phillips Idowu escolheu o Rio para sua estreia na temporada. O britânico não decepcionou: alcançou 17,48 m em sua primeira chance e tomou a liderança do ranking mundial do cubano Alexis Copello, que ficou em 2º lugar (17,31 m). Jadel Gregório, longe de seus melhores desempenhos, sofreu para conquistar o bronze. Apenas na última tentativa alcançou os 16,98 m.