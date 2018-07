Ignacio Casale vence sexta etapa com folga nos quadris do Dacar

A disputa pelo título do Rali Dacar nos quadriciclos parece que ficará mesmo entre Ignacio Casale e Rafal Sonik. Ambos vêm conquistando etapas e deixando os rivais cada vez mais para trás. Nesta sexta-feira, foi o chileno quem se deu melhor durante a sexta etapa, com trajeto de 688 km, sendo 318 de trechos cronometrados, entre Antofagasta e Iquique. Ele venceu e conseguiu tirar oito minutos em relação ao polonês Sonik, que ainda é o líder na classificação geral.

Casale correu bem e terminou a etapa com o tempo de 4h51min52. Na disputa ‘interna’ entre os dois líderes, Sonik cruzou a linha de chegada quando os cronômetros marcavam 5h00min07. Apesar de ter sido o segundo, o polonês ainda está na frente na classificação geral com 16min08 de vantagem.

O terceiro do dia foi o uruguaio Sergio Lafuente, com tempo de 23min08s superior ao de Casale. Ele ocupa a mesma posição na geral, mais de 40 minutos distante da primeira colocação. Jeremias Gonzalez Ferioli fechou o dia em quarto, 27min35 atrás do líder.

André Suguita também brilhou. O brasileiro terminou em 13º e conquistou a sua melhor posição até aqui neste Rali Dacar. Com o resultado, ele ainda subiu algumas posições na classificação. Até o fechamento desta notícia, o piloto estava em 16º no geral.

Depois de seis dias, os participantes da categoria quadriciclos terão um descanso, neste sábado (10), no acampamento de Iquique (CHI). O dia servirá para os competidores recuperarem as energias antes de partirem para segunda metade da prova e encararem novos desafios, como o Salar de Uyuni, na Bolívia, e as etapas maratona, nas quais eles não podem ter assistência externa na manutenção dos veículos.

Resultados (extraoficiais) - 6ª etapa do Dacar – Quadriciclos

1º Ignacio Casale (CHI) #250 (Yamaha) 4h51min52s

2º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) +8min15s

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +23min08s

4º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +27min35s

5º Sebastian Halpern (ARG) #255 (Yamaha) +47min15s

13º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +2h15min50s

Resultados (extraoficiais) - Classificação geral do Dacar após seis etapas – Quadriciclos

1º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) 26h22min48s

2º Ignacio Casale (CHI) #250 (Yamaha) +16min08s

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +41min13s

4º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +1h49min27s

5º Walter Nosiglia (BOL) #283 (Honda) +2h58min21s

16º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +11h49min41s