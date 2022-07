Ilhabela celebra Semana Internacional da Vela com shows e eventos especiais

A cidade de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, recebe a partir desta sexta-feira a Semana Internacional da Vela. Trata-se da 49ª edição do evento, que contará com diversas atrações, entre shows, atividades, lazer e provas esportivas. Entre os destaques está a Regata Vela do Amanhã que será realizada entre os dias 23 e 30 de julho, no Yacht Club do município.

Nesta sexta-feira, a abertura do evento contará com um show especial da banda Inimigos da HP, a partir das 21h. Durante todos os dias estão agendadas atividades lúdicas, contação de histórias, exposições, palestras, tours guiados e sessões de cinema. Um dos focos do evento é a preocupação com o meio ambiente e a proteção da vida marinha. No dia 30, um show de Gabriel O Pensador encerra a Semana Internacional da Vela. Confira a programação completa aqui.

No dia 28 de julho, uma quinta-feira, ganha destaque uma palestra, às 19h, no Race Village, de Carlos Burle sobre ondas gigantes. O experiente surfista conta suas principais aventuras na prática de um esporte radical.

REGATAS

A Regata da Vela do Amanhã celebrará sua terceira edição em 2022. A participação de ao menos 11 escolas da modalidade já está garantida. Elas vêm dos Estados do Rio de Janeiro (Angra dos Reis e Paraty) e de São Paulo (Ilhabela, Praia Grande, Guarujá, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba).

"O projeto foi formado com intuito de aproximar o velejador da Escola de Vela da classe Oceano. O menino está na Optmist, Dingue, Laser, mas a distância entre uma escola de vela para um barco de Oceano não é pelo tamanho, são mundos diferentes. A escola pega o menino da comunidade da cidade e ensina ele a velejar. A Regata Vela do Amanhã é para apresentar o barco de Oceano, além de fazer um trabalho de integrar as escolas", revela o diretor técnico da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, Cuca Sodré.

"A Vela do Amanhã é uma ação mais do que social pois visa pegar toda a garotada mais jovem, alguns em situação financeira bem precárias e aproveitar que estão em escolas de vela e dar o gostinho de participar em regata na Semana de Vela. Fizemos no ano passado e foi impressionante o efeito com a criançada. E também visamos a Vela propriamente dita. Temos foco em tirar as crianças e adolescentes de situação de vulnerabilidade e colocar na Vela propriamente dita, pois não estamos mais formando tripulantes. Daí saem grandes campeões como o Alex Kuhl, campeão mundial de Optmist, primeiro e único do Brasil na história", reforça Mauro Dottori, diretor de Vela do Yacht Club de Ilhabela.

DOS PICOS PARA O MAR

Karina Oliani é adepta dos esportes radicais e gosta de aventuras. Em 2013, com 31 anos, ela se tornou a brasileira mais jovem a escalar o Monte Everest e também mergulhou em águas profundas com grandes tubarões. Em Ilhabela, Karina integrará a tripulação de um barco de competição durante a Semana da Vela.

“Eu sempre fui apaixonada pelo mar. Eu queria ter sido bióloga marinha, depois acabei optando por medicina e sou muito feliz como médica. Também já trabalhei como instrutora de mergulho muitos anos, amo o mar, tenho mais de cinco mil mergulhos na vida e sempre fiz esportes aquáticos”, afirma Karina Oliani, que também revela como recebeu o convite para participar do evento.

“O convite para integrar o time surgiu quando eu estava velejando de kite em Ilhabela. Nesse dia, eu vi o veleiro do Phytoervas 4Z, nos cruzamos no mar. Depois, o time entrou em contato comigo pelo Instagram, eu falei o quanto sou apaixonada por vela, e foi assim que surgiu o convite", explica.

Entre muitas aventuras, Karina Oliani ficou suspensa sobre uma cratera de lava escaldante de 1187°C, realizou a mais longa travessia em tirolesa sobre um lago de lava, com uma distância percorrida de mais de 100 metros, entrando para o Guinness Book, o livro dos recordes.