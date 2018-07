Ilhabela promove festival de esportes aquáticos

A cidade de Ilhabela, no litoral paulista, promoverá nos próximos dias 14 e 15 de março um evento para os praticantes de esportes no mar que também contará com a apresentação de atletas de várias modalidades aquáticas na praia de Perequê.

Entre os esportes que serão praticados durante o eventos estão a Canoa Havaiana, Stand Up Paddle (SUP), Surfskis, Paddleboard, waterman e natação em águas abertas, uma prova de nado longas distâncias, geralmente realizada em mar aberto e que desde 2008 integra o programa dos jogos olímpicos.

O evento Aloha Spirit também será realizado em Vitória (ES) e Rio de Janeiro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:

SEXTA FEIRA

17h30 . Sunset Time . Banda ao vivo

20h00 . Início do congresso técnico para todas as modalidades (percurso, dicas de segurança e regulamento)

SÁBADO

07h00 . Abertura da arena . Entrega dos Kits

08h00 . Largada . OC6 Máster Masculino e Feminino / Sênior Máster Masculino/Mista

08h15 . Largada SUP Kids e SUP Júnior

09h00 . Previsão de premiação SUP Kids e Júnior

10h00 . Largada . Stand Up Paddle / Paddleboard / Remada de pranchão

12h00 . Largada OC1 / OC2 / V1 / Surfski Masculino e Feminino

12h00 . Previsão de premiação Stand Up Paddle / Paddleboard / Remada de pranchão

14h00 . Largada Canoas OC6 . Estreante Feminino

16h00 . Largada Canoas OC6 . Estreante Masculino

17H30 . Previsão de premiação do Va'a (podendo passar para Domingo dependendo do horário)

19h00 . Lançamento oficial do Campeonato Tríplice Coroa 2015 . (Local . Marina Porto Ilhabela)

DOMINGO

07h00 . Abertura da arena

08h00 . Largada Natação 1.500 / Natação 3.000

10h00 . Largada OC6 . Feminino Elite

10h05 . Premiação da Natação

11h30 . Previsão de Largada OC6 . Masculino Elite

11h40 . Aloha Spirit Waterman

13h00 . Premiação e encerramento