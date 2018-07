Ilhas Cayman vão receber estreia internacional de Bolt na temporada Candidato a ser a principal estrela dos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, Usain Bolt anunciou nesta terça-feira que vai começar a sua temporada num palco peculiar. O jamaicano é o grande nome entre os convidados do Cayman Invitational, torneio que será disputado dia 14 de maio em Georgetown, principal centro comercial do paraíso (fiscal e natural) que são as Ilhas Cayman.