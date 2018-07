Ilsinho conquista torcida e cria ''bom problema''

Dagoberto fez um gol de categoria e trouxe alívio ao São Paulo, mas a torcida tricolor gritou o nome de Ilsinho após o segundo gol na Arena Barueri. Reserva de Lucas, o camisa 77 tem aproveitado as chances com Carpegiani. O ex-lateral caiu nas graças da torcida com gols e passes que tem tirado o time do sufoco em momentos importantes.

"Espero aproveitar sempre as oportunidades que tiver. O Lucas é fundamental, mas quando a gente entra não pode deixar o nível cair", disse Ilsinho, que dedicou o primeiro gol à filha Giovanna, nascida em dezembro.

Ilsinho chegou em setembro do ano passado para sua segunda passagem pelo São Paulo para ocupar a lateral-direita. Logo na apresentação, avisou que vinha atuando no meio-campo do Shakhtar Donetsk. "Quando joguei na Ucrânia, atuei como meia e me adaptei rápido. Mas estou de volta com prazer para a lateral", disse ele, na época.

Em campo, o jogador mostrou que realmente havia perdido o cacoete de lateral e não conseguiu ganhar a posição de Jean, cuja função de origem é volante. Nesta temporada, porém, Ilsinho surgiu como aposta de Carpegiani para o setor de criação e não tem decepcionado. Na batalha contra o Santa Cruz, pela segunda fase da Copa do Brasil, ele saiu do banco para marcar o gol da classificação na vitória por 2 a 0.

Nas últimas cinco partidas, Ilsinho fez três gols e se candidatou à posição de titular. Com a ausência de Lucas no último jogo, diante do Goiás, ele começou a partida em Goiânia, mas perdeu duas chances claras de marcar. Ontem, com gol e assistência, o ex-lateral compensou.

Testes. As experiências de Carpegiani não se resumem a Ilsinho. Ontem, o técnico escalou o time com três zagueiros, mas aproveitou que Rodrigou Souto sentiu dores para mudar o esquema aos 29 do 1.º tempo - pôs Henrique e reforçou o ataque, que sentia a falta de um homem de área. Para Rhodolfo, os dois gols sofridos em seis jogos provam que, independentemente da formação, a zaga está bem servida. "Nosso time ficou mais uma vez sem tomar gol, então está de parabéns."

Lucas vira dúvida

A ausência de Lucas foi a grande surpresa ontem. O camisa 7, que sentiu dor na coxa direita após o treino de sábado, foi vetado antes do jogo e será avaliado hoje para saber se poderá pegar o Goiás.