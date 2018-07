Ilsinho promete São Paulo veloz contra o Goiás

SÃO PAULO - No São Paulo, Ilsinho ganhou a briga com Willian José e Rivaldo pela vaga do suspenso Lucas, nesta quarta-feira, contra o Goiás, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, não só pela boa atuação diante do Oeste. Ele é também o que mais se assemelha a Lucas: é veloz, driblador e atua pela direita. Por isso, o apoiador promete entrar com as mesmas armas do titular para voltar com um bom resultado de Goiânia.

"A maioria dos nossos jogadores de frente, além de terem muita qualidade técnica, são velozes. Então, se o Goiás quiser atacar o São Paulo, pode atacar, mas vai ter de arcar com as consequências", disse Ilsinho. Ele lembra que uma boa vantagem pode evitar a tensão sofrida no duelo com o Santa Cruz, em que a classificação veio no sufoco. "Sabemos da importância do primeiro jogo. A derrota para o Santa Cruz gerou um transtorno muito grande. Se a gente tivesse conseguido um resultado positivo na primeira partida, não passaria por sufoco na Arena Barueri."

Como sempre faz antes de duelos importantes, Carpegiani já vetou a entrada da imprensa na primeira parte do treino desta terça Com a formação da equipe praticamente definida, ele deve testar apenas alterações táticas na última atividade antes da viagem para Goiânia, O trio ofensivo terá, além de Ilsinho, Dagoberto à frente e Marlos pela esquerda - o meia substitui mais uma vez o machucado Fernandinho.

