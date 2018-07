Ilsinho promete Tricolor veloz contra o Goiás No São Paulo, Ilsinho ganhou a briga com Willian José e Rivaldo pela vaga do suspenso Lucas, amanhã, contra o Goiás, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, não só pela boa atuação diante do Oeste. Ele é também o que mais se assemelha a Lucas: é veloz, driblador e atua pela direita. Por isso, o apoiador promete entrar com as mesmas armas do titular para voltar com um bom resultado de Goiânia.