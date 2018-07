Iluminado, Vasco se garante no fim do jogo Em um jogo emocionante, decidido no último minuto, o Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 1 e manteve as chances de conquistar o título brasileiro. Para ser campeão, o time carioca vai ter de vencer o Flamengo na última rodada e torcer pelo tropeço do Corinthians contra o Palmeiras.