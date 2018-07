Imagem de Marin preocupa alto comando da Fifa A Fifa está preocupada com as polêmicas envolvendo o passado político do presidente da CBF, José Maria Marin, e com o impacto negativo que isso poderia ter tanto para patrocinadores, para a entidade e para o próprio Brasil na Copa de 2014. Marin foi governador de São Paulo e deputado durante os anos do regime militar. Fontes em Zurique confirmam que uma ala dentro da Fifa questiona se Marin deve ser ou não o presidente da CBF quando a Copa do Mundo começar.