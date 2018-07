Imagens aéreas vão ajudar a vigiar torcidas Além de 204 policiais do lado de dentro do Estádio do Morumbi, 300 do lado de fora, 40 cavalos, 8 cães e 26 motos, a segurança para o clássico de amanhã, entre São Paulo e Santos, contará um reforço especial: imagens do helicóptero da Polícia Militar, no projeto Olho de Águia.