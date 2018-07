Imagens impressionantes: ondas gigantes acertam embarcação de brasileiro

O brasileiro Joca Signorini, que participa da Equipe Telefónica na Volvo Ocean Race, a mais famosa regata que dá a volta no mundo, passou por maus bocados na etapa que vai de Auckland (Nova Zelândia) para Itajaí (Brasil). Duas ondas gigantes atingiram a embarcação, que rumava para o Cabo Horn, no extremo sul do continente americano.

Com ventos de mais de 70 km/h, a força do mar fez com que todos os tripulantes que estavam no convés tombassem. Mesmo com toda habilidade, o timoneiro Jordi Calafat não conseguiu desviar das fortes ondas. As imagens da câmera instalada na popa da embarcação são impressionantes.