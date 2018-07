Imbituba passa de ''caveira no mapa'' a paraíso tropical Imbituba não foi escolhida como palco da terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe apenas por causa das boas ondas. A pequena cidade, 80 quilômetros ao sul de Florianópolis, está voltada para suas belas praias. Prova disso é que até as maiores autoridades do município - do prefeito ao chefe do policiamento - são surfistas. "O que gostamos no surfe é o estado de espírito que o esporte nos provoca. Temos uma confraria legal", conta o prefeito Luís Roberto Martins.