Impasse é resolvido e Catanduva estreia, enfim, no Estadual

CATANDUVA

Com uma semana de atraso, a equipe de Catanduva fará sua estreia no Campeonato Paulista Feminino de Basquete (que está sendo disputado por apenas cinco times) hoje, às 18 horas, em casa. O adversário é o Santo André, atual campeão brasileiro e líder do torneio estadual.

A participação do time catanduvense esteve ameaçada devido a um impasse político-financeiro. Posições contrárias da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Catanduva atrasaram em quase quatro meses a liberação de verba municipal para a equipe, campeã nacional em 2010, equivalentes a 30% do orçamento da agremiação. As dificuldades financeiras causaram o pedido de adiamento da estreia no Paulista de Basquete.

Vereadores não aceitavam a posição da Prefeitura em liberar o repasse anual de R$ 180 mil apenas para o basquete. Exigiam também que o Grêmio Catanduvense, que briga por um lugar na elite do futebol paulista, fosse beneficiado. O Executivo se defendeu dizendo que não poderia repassar recursos públicos a uma equipe profissional. Contribuiu para o imbróglio o fato de o prefeito e seu vice serem ligados ao Catanduva Basquete e parte dos representantes do Legislativo estarem próximos ao time de futebol.

O impasse foi desfeito apenas esta semana. Na quarta-feira, Prefeitura e Câmara entraram em acordo: o basquete receberá R$ 120 mil anuais e o futebol fará dois jogos amistosos patrocinados pelo município, que custarão o mesmo valor.