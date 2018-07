Impasse sobre a Lei Geral continua

Para evitar um conflito direto com os governadores, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, deu ontem uma nova interpretação para o texto sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante as Copas da Confederações de 2013 e do Mundo de 2014. Aldo afirmou que a aprovação da Lei Geral da Copa sem a liberação expressa da venda de bebidas não significa que Estados nos quais há legislação contrária sejam obrigados a rever seu posicionamento. Para ele, a simples supressão da proibição presente no Estatuto do Torcedor é suficiente.

"Embora a matéria configure um caso de legislação concorrente, a nossa interpretação é que a norma nacional, ou seja, a norma geral, subordina a norma estadual. Dessa forma, a aprovação da Lei Geral segundo o que foi enviado pelo poder Executivo resolve não só a questão no âmbito nacional, mas também nos Estados", disse o ministro.

Ele recuou da afirmação de que os Estados também tinham assinado o compromisso de venda de bebidas. "Foi o governo que assinou o documento com a Fifa, portanto é o governo que deve agir para garantir os compromissos assumidos onde houver necessidade."

Para o relator da Lei Geral da Copa, Vicente Cândido (PT-SP), a redação escolhida para a votação deixará um vazio na legislação federal e essas leis teriam de ser alteradas para atender à exigência da Fifa.

Aldo admite que seu entendimento não é consensual. "É a nossa interpretação, embora haja quem interprete de outra forma. Mas isso só se sabe depois da legislação aprovada".

O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), evitou a nova polêmica. "Há divergências de interpretações e o importante é que o governo federal está cumprindo o que assinou."

A votação do projeto foi adiada mais uma vez ontem e como a presidente Dilma Rousseff estará viajando na próxima semana, já se fala em deixar a análise para depois da Páscoa.

Marin na capital. José Maria Marin esteve em Brasília ontem em busca de ampliar sua base de apoio para permanecer na presidência da CBF. Ele se reuniu com parlamentares no Senado e depois na Câmara - se comprometeu a voltar à Casa dia 11 de abril para uma audiência pública -, prometeu mais interlocução e transparência e falou em defender o "legado" de seu antecessor, Ricardo Teixeira.

O dirigente, que também é presidente do Comitê Organizador Local da Copa (COL), disse não ver problemas em se repassar aos Estados a definição sobre a venda de bebidas. "No Congresso existe essa consciência dessa responsabilidade, nas respectivas casas de leis dos respectivos Estados vai haver a mesma consciência e a mesma responsabilidade daquilo que é melhor para o Brasil", afirmou Marin.

Ele reconheceu que podem existir atrasos em algumas obras. "Acredito que no devido tempo tudo estará realizado."