Imprensa mundial lamenta morte de Joe Frazier

SÃO PAULO - Os meios de comunicação do mundo todo deram grande repercussão à morte de Joe Frazier. O lendário boxeador, que tinha 67 anos, foi lembrado principalmente por sua épica vitória sobre o não menos mítico Muhammad Ali em confronto disputado no Madison Square Garden, em Nova York, em 1971. A foto em preto e branco de um knock-down sobre Ali na luta estampou a capa do New York Times nesta terça-feira. Na matéria principal sobre o boxeador, o jornal destaque que Frazier "venceu dentro e fora dos ringues".

A CNN também deu grande destaque à triste notícia da morte do ex-boxeador, que lutava contra um câncer no fígado. A emissora americana juntou alguns videos memoráveis das lutas de Frazier no seu site. O britânico The Guardian deu destaque para um comunicado do maior rival de Frazier, Ali: "O mundo perdeu um grande campeão", afirmou Ali.