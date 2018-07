Imprensa põe Neymar em vários clubes A mais de três meses da reabertura da janela internacional de transferências de jogadores, Neymar volta a ser assunto diário em jornais e portais espanhóis, ingleses e até portugueses. É apontado como "reforço certo" do Barcelona já para a próxima temporada europeia (após a Copa das Confederações), provável novo astro do Manchester City, da Inglaterra, e até como o sucessor de Cristiano Ronaldo, no Real Madrid. O pai do craque, Neymar da Silva Santos, desmente as notícias.