Inauguração da Arena das Dunas tem protesto nas ruas

NATAL - Antes da inauguração da Arena das Dunas, marcada para acontecer na noite desta quarta-feira, um grupo de cerca de 200 pessoas, de acordo com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, realiza um protesto nos arredores do estádio em Natal. A manifestação é contra os gastos públicos na Copa do Mundo e contra o governo da governadora do Estado, Rosalba Ciarlini (DEM).

O protesto é organizado por diversos sindicatos de servidores públicos estaduais. Entre as reivindicações, está o pagamento do plano de carreira dos servidores, a correção da defasagem salarial e o pagamento do terço de férias. "O governo (de Rosalba Ciarlini) não senta para conversar com os servidores e não negocia", disse Janeayre Souto, presidente do Sinsp/RN.

De acordo com a PM, não foi registrado confronto até o momento, mas os manifestantes tentam se aproximar da Arena das Dunas. A inauguração do estádio em Natal, o sétimo a ser entregue para a realização da Copa do Mundo, irá acontecer ainda nesta quarta-feira, com a participação da presidente Dilma Rousseff e do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke.