Inauguração terá festa digna de uma olimpíada

PORTO ALEGRE - O torcedor do Grêmio está ansioso para conhecer sua nova casa. Depois da sentimental despedida do lendário Olímpico, no domingo passado, chegou a hora de o clube dar um salto para a modernidade das arenas multiuso. Cerca de 60 mil pessoas, entre torcedores e convidados, estarão hoje, a partir das 20h, na inauguração da Arena do Grêmio, projeto arrojado, moderno e de bastante ambição, para a partida contra o Hamburgo, adversário vencido em 1983 na decisão do Mundial de Clubes.

O jogo, às 22h, será o último ato de uma noite de cerimônias para a abertura do estádio, o primeiro no País com as características exigidas pela Fifa para sediar jogos da Copa de 2014. Uma pena, como disse ontem o presidente gremista Paulo Odone, que não faça parte das arenas escolhidas para receber a competição. "E nem a Copa das Confederações.''

Imponente na zona norte de Porto Alegre, no bairro de Humaitá, o estádio terá uma festa de inauguração nos moldes das aberturas dos grandes eventos esportivos, como a Olimpíada. Entre discursos, apresentações e shows de música, os organizadores estimam que o evento tenha duração de uma hora e que leve mais uma para deixar o gramado limpo para a partida.

O time do Grêmio deverá ser o mesmo que enfrentou o Inter no domingo, com a possibilidade de André Lima jogar no lugar de Marcelo Moreno, que estava suspenso e não jogou no encerramento do Brasileirão.

O técnico Vanderlei Luxemburgo ressaltou o espírito da festa gremista e a importância da nova arena. "Vale mais pela festa e pela grandiosidade do novo estádio do Grêmio." É claro que ele não admite derrota no jogo inaugural e cobra seriedade. O elenco se apresentará na concentração hoje, ao meio-dia.

O Hamburgo jogou ontem pelo Campeonato Alemão, contra o Hoffenheim, e tem desembarque em Porto Alegre previsto somente para as 15h. O clube receberá cota de 600 mil (R$ 1,6 milhão).

Há muita aglomeração nas imediações da arena, mas todos os ingressos já foram vendidos.