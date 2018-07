Incêndio no estádio do time matou 56 A torcida do Bradford não comemora um título há quase 30 anos, e na última conquista não pôde festejar porque não havia clima. Em 11 de maio de 1985 o time recebia o Lincoln em uma tarde que encerrava a campanha de campeão da Terceira Divisão. A alegria pela volta à Segunda Divisão depois de 48 anos ficou esquecida em uma partida marcada pelo incêndio na arquibancada e no teto do setor principal do estádio Valley Parade. Houve 56 mortes e mais de 250 pessoas ficaram feridas.